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12:47, 20 мая 2024Мир

В США раскрыли разведданные о крушении вертолета президента Ирана

Сенатор США Шумер назвал несчастным случаем гибель президента Ирана Раиси

Фото: WANA / Reuters

Разведывательные органы США классифицировали крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси как несчастный случай. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, его слова передает NBC News.

«Была очень плохая, туманная погода на северо-западе Ирана, где разбился вертолет. Так что это похоже на несчастный случай, но дело все еще расследуется», — сообщил сенатор.

Он отметил, что разведка сообщила ему об отсутствии доказательств «нечестной игры». Шумер подчеркнул, что будет следить за развитием событий.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение вертолет Bell-212 с Раиси и главой МИД Исламской Республики Амиром Абдоллахианом был американского производства. Отмечается, что в Иране уже были случаи крушения данной модификации летательного аппарата.

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      Дарья Устьянцева
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