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10:37, 20 мая 2024Мир

Перевозивший президента Ирана вертолет был американского производства

Перевозивший президента Ирана Раиси вертолет был американского производства

Фото: Azin Haghighi / Moj News Agency / WANA / Reuters

Потерпевший крушение вертолет Bell-212 с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой МИД Исламской Республики Амиром Абдоллахианом был американского производства. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Bell-212 является гражданским вариантом боевого вертолета Bell-204\205, который применялся Соединенными Штатами во время войны во Вьетнаме. Как подчеркивает агентство, в Иране уже были случаи крушения данной модификации летательного аппарата.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, сообщило, что Тель-Авив не причастен к произошедшему с президентом Исламской Республики.

Также правительство Ирана выступило с экстренным заявлением. По словам министров, они не допустят сбоев в управлении страной, несмотря на трагедию.

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      Максим Габриелян
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