В Израиле заявили о непричастности к гибели президента Ирана

Reuters: Израиль не причастен к гибели президента Ирана Раиси

Израиль не причастен к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Это были не мы», — сказал источник.

Ранее правительство Ирана выступило с экстренным заявлением в связи с гибелью главы государства в авиакатастрофе. Министры заверили, что не допустят сбоев в управлении страной, несмотря на трагедию.

Также стало известно, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента до выборов в стране. Согласно 131 статье Конституции Ирана, новые президентские выборы пройдут в течение пятидесяти дней.