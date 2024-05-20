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10:27, 20 мая 2024Мир

В Израиле заявили о непричастности к гибели президента Ирана

Reuters: Израиль не причастен к гибели президента Ирана Раиси

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль не причастен к гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

«Это были не мы», — сказал источник.

Ранее правительство Ирана выступило с экстренным заявлением в связи с гибелью главы государства в авиакатастрофе. Министры заверили, что не допустят сбоев в управлении страной, несмотря на трагедию.

Также стало известно, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента до выборов в стране. Согласно 131 статье Конституции Ирана, новые президентские выборы пройдут в течение пятидесяти дней.

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      Виктория Кондратьева
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