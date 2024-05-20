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09:01, 20 мая 2024Мир

Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

Правительство Ирана выступило с заявлением из-за гибели президента Раиси

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Правительство Ирана выступило с экстренным заявлением в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Исламской Республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщает Mehr.

Министры заверили, что не допустят сбоев в управлении страной, несмотря на трагедию.

Также в кабмине оценили роль Раиси на послу главы государства. «Трудолюбивый и неутомимый, он только и служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны. Он сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — заявили в правительстве.

Ранее иранский вице-президент Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

Исполняющим обязанности президента до выборов в стране станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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      Марина Совина
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