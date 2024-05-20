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16:37, 20 мая 2024Мир

Белый дом заявил о непричастности США к крушению вертолета в Иране

Белый дом: США не причастны к крушению вертолета в Иране

Фото: WANA / Reuters

США не причастны к крушению вертолета в Иране, в котором находился президент государства Эбрахим Раиси. Об этом передает телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

«В произошедшем нет иностранного вмешательства. Обвинения, касающиеся якобы косвенной причастности Белого дома к происшествию, являются нелепыми», — сообщил чиновник на правах анонимности.

Также он подчеркнул, что трагедия «не приведет к каким-либо радикальным переменам» в отношениях двух стран.

В дополнение телеканал сообщил, что администрация президента США Джо Байдена следит за актуальной информацией, которая может касаться обвинений в адрес Вашингтона.

Ранее стало известно, что потерпевший крушение вертолет Bell-212 с Раиси и главой МИД Исламской Республики Амиром Абдоллахианом был американского производства. Отмечается, что в Иране уже были случаи крушения данной модификации летательного аппарата.

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      Дарья Устьянцева
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