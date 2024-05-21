Путин назвал погибшего президента Ирана надежным партнером

Путин назвал Раиси надежным партнером России и человеком слова

Президент России Владимир Путин заявил, что глава Ирана Эбрахим Раиси был надежным партнером страны. Слова Путина приводит РИА Новости.

На встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Путин назвал Раиси надежным партнером и прямым, уверенным в себе человеком. Он подчеркнул, что гибель президента стала большой утратой, в первую очередь для Ирана.

«Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имею ввиду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться», — отметил российский лидер.

На церемонии прощания с Раиси Москву будет представлять Володин.

19 мая вертолет президента Эбрахима Раиси совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана. Никто из пассажиров не выжил.