В Белом доме опровергли связь санкций с крушением вертолета с Раиси

Кирби: санкции на поставки запчастей не могли привести к поломке вертолета Раиси

Власти Соединенных Штатов сочли беспочвенными обвинения в том, что санкции на поставки запчастей привели к поломке вертолета, на котором разбился глава Ирана Эбрахим Раиси. Об этом рассказал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

По его словам, каждая страна несет ответственность за безопасность и надежность используемой техники, в том числе в гражданской авиации.

«Так что это совершенно беспочвенное обвинение, в котором нет никакой правды», — отметил Кирби.

Координатор Белого дома выразил мнение, что иранские власти отыщут способ «обвинить Соединенные Штаты в проблемах, которые сами же и создали». При этом выраженные Штатами официальные соболезнования иранской стороне в связи с катастрофой он назвал «обычной практикой».

Напомним, 19 мая вертолет, перевозивший Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку. Помимо президента и главы МИД Ирана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. Выжить никому не удалось.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не причастен к крушению вертолета, на борту которого находился президент Ирана.