Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси

Посол Ирана в РБ Санеи: вертолет с Раиси разбился из-за плохих метеоусловий

Причиной крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси стала плохая погода и неподходящие для полета метеоусловия. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку [и разбился] из-за плохих погодных условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность», — рассказал посол об аварии, отметив, что окончательный вердикт о причинах инцидента вынесет специальная комиссия, которая «уже открыла соответствующее дело».

Ранее 20 мая на место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан прибыли спасатели. Они утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими», вертолет полностью сгорел. Останки Раиси, пилотов и пассажиров уже вывезли в Тегеран.