Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 20 мая 2024Мир

Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси

Посол Ирана в РБ Санеи: вертолет с Раиси разбился из-за плохих метеоусловий

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Причиной крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси стала плохая погода и неподходящие для полета метеоусловия. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку [и разбился] из-за плохих погодных условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность», — рассказал посол об аварии, отметив, что окончательный вердикт о причинах инцидента вынесет специальная комиссия, которая «уже открыла соответствующее дело».

Ранее 20 мая на место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан прибыли спасатели. Они утверждают, что условия, в которых находится воздушное судно, «нельзя назвать хорошими», вертолет полностью сгорел. Останки Раиси, пилотов и пассажиров уже вывезли в Тегеран.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

      Россиянин пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и ее сына ножом

      В ДНР сообщили об успехах ВС России на красноармейском направлении

      В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с Россией

      Рысь поймала на обед гремучую змею и попала в объектив камеры

      Сугробы из крупного града легли на улицы российского города

      Сценарист «Слова пацана» назвал себя «бомжарой»

      Ассанжу разрешили оспорить решение об экстрадиции в США

      Россиянку с травмой ноги спасли в горах Киргизии

      Массовые увольнения в Tesla сравнили с сериалом «Игра в кальмара»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше