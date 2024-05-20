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17:35, 20 мая 2024Мир

Шойгу предложил Ирану помощь в расследовании авиакатастрофы

Шойгу предложил Ирану помощь с расследованием причин крушения вертолета Раиси

Фото: Iranian Red Crescent Society / Handout / Reuters

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу предложил Ирану помощь с расследованием причин крушения вертолета, на котором летел президент страны Эбрахим Раиси. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу выразил свои соболезнования в связи с авиакатастрофой, в результате которой Иран лишился лидера. «Скорбим об этой невосполнимой утрате вместе с иранским народом. (...) Подтверждаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Эбрахим Раиси», — говорится в телеграмме Шойгу на имя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадияна.

20 мая во время крушения вертолета погиб президент Ирана Эбрахим Раиси. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Жители Москвы начали приносить цветы к иранскому посольству.

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      Лина Пивоварова
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