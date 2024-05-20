К посольству Ирана начали приносить цветы в память о погибшем президенте

Люди возлагают цветы возле посольства Ирана в память о погибшем президенте Раиси

Люди возлагают цветы возле посольства Ирана в Москве в память о погибшем в авиакатастрофе президенте страны Эбрахиме Раиси. Об этом сообщает РИА Новости.

После того, как стало известно о гибели иранского лидера, флаг на здании посольства приспустили. К табличке с вывеской приносят белые и красные розы из-за гибели президента Раиси и главы МИД страны Амира Абдоллахиана.

20 мая во время крушения вертолета умер президент Ирана Эбрахим Раиси. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, также находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского лидера. Он подчеркнул, что «навсегда сохранит самую светлую память об этом замечательном человеке», а также пожелал иранскому народу «душевной стойкости».