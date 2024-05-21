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02:33, 21 мая 2024Мир

В США испугались возможной реакции Ирана на смерть Раиси

Politico: США опасаются обвинений Ирана в крушении вертолета Раиси

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Администрация США опасается, что правительство Ирана может обвинить Вашингтон или Израиль в крушении вертолета президента республики Эбрахима Раиси. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, в Вашингтоне внимательно следили за ходом поисково-спасательной операции. Они опасались, что трагедия и возможные обвинения в адрес США или Израиля могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке вплоть до третьей мировой войны.

20 мая в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Похороны президента пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде.

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      Евгений Силаев
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