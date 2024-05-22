В МИД заявили о глубочайшем кризисе отношений между Россией и Францией

МИД России заявил о глубочайшем кризисе отношений с Францией

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал, что в настоящее время отношения между Москвой и Парижем находятся в глубочайшем кризисе, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы обратить внимание на то, что российско-французские отношения уже находятся в глубочайшем кризисе, который сложно сопоставить даже с периодом холодной войны», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Франция со своей стороны заблокировала все основные механизмы межгосударственного взаимодействия, включающие не только политическую и экономическую сферу, но и такие области, как культура, образование и спорт. Студенников уточнил, что данная ситуация сложилась отнюдь не по вине России, а является результатом проводимой Западом политики сдерживания и давления на Москву, которая переросла в полномасштабную гибридную войну.

Ранее парламент Франции обратился с призывом к Елисейскому дворцу о снятии запрета для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить по территории России удары французским оружием.