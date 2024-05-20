В парламенте Франции призвали снять запрет на удары своим оружием по России

Французский политик Бурланж предложил разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Парламент Франции призывает Елисейский дворец снять запрет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить по территории России удары французским оружием. С таким требованием к властям обратился Председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж, его цитирует газета Le Figaro.

«Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — говорится в обращении парламентария.

По словам политика, Париж должен дать соответствующее разрешение, последовав примеру британцев, поскольку «оно кладет конец неприемлемой асимметрии между положением жертвы и положением агрессора».

«Кажется, время пришло», — подчеркнул политик.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары по российским объектам с помощью дальнобойных западных артиллерийских установок.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым оружием.