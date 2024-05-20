Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:19, 20 мая 2024Мир

В парламенте Франции призвали снять запрет на удары своим оружием по России

Французский политик Бурланж предложил разрешить ВСУ наносить удары по РФ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Парламент Франции призывает Елисейский дворец снять запрет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить по территории России удары французским оружием. С таким требованием к властям обратился Председатель комитета по иностранным делам Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Бурланж, его цитирует газета Le Figaro.

«Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — говорится в обращении парламентария.

По словам политика, Париж должен дать соответствующее разрешение, последовав примеру британцев, поскольку «оно кладет конец неприемлемой асимметрии между положением жертвы и положением агрессора».

Материалы по теме:
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024
Возможна ли третья мировая война в 2024 году? При каких условиях может начаться мировой конфликт
Возможна ли третья мировая война в 2024 году?При каких условиях может начаться мировой конфликт
16 мая 2024
Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине: причины и цели, хронология первых дней
Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине:причины и цели, хронология первых дней
24 февраля 2024

«Кажется, время пришло», — подчеркнул политик.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Вашингтон должен разрешить Киеву наносить удары по российским объектам с помощью дальнобойных западных артиллерийских установок.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму поставляемым оружием.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана выступили с заявлением после гибели президента Раиси

      Из-за беспорядков в Новой Каледонии резко подорожал один металл

      Стало известно о сроках вывода войск США из Нигера

      Российская армия ударила по точке хранения РЗСО HIMARS ВСУ

      На Украине объявили в розыск почти 100 тысяч уклонистов

      Российскую модель раскритиковали в сети за чересчур откровенный наряд в Каннах

      Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

      Любовник невесты пришел на свадьбу и произнес речь перед женихом

      Перевозивший президента Ирана вертолет был американского производства

      Нуланд назвала последствия появления тренировочных баз НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше