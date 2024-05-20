Посол Украины потребовала в США права бить западным оружием по России

Посол Украины в США Маркарова потребовала права бить западным оружием по России

Украине необходимо разрешить наносить удары по российским объектам с помощью дальнобойных западных артиллерийских установок. Дать Киеву право бить по территории России западным оружием потребовала посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Politico.

«Мы защищаемся, независимо от того, наносим ли мы удары по российским войскам на нашей территории или по российским войскам за пределами нашей территории. И мы пытались это сделать. Но, конечно, есть некоторые ограничения», — заявила дипломат.

Она добавила, что Украину не устраивают текущие объемы поставок систем противовоздушной обороны с Запада, и попросила нарастить их.

Ранее американская газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и Пентагона сообщила, что Киев обращался к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить им наносить удары по территории России. Отмечается, что соответствующий запрос был сделан на прошлой неделе.