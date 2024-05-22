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06:28, 22 мая 2024Мир

Польша заподозрила Россию в причастности к пожару в ТЦ

Туск: польские силовики проверяют «причастность» России к пожару в ТЦ в Варшаве

Фото: Attila Husejnow / Global Look Press

Варшава проверяет версию о якобы возможной причастности России к пожару в торговом центре, заявил премьер Польши Дональд Туск. Об этом пишет РИА Новости.

Никаких доказательств тому, что к инциденту могла быть причастна российская сторона, политик не привел. «Мы проверяем версию, что российские спецслужбы могли иметь что-то общее с нашумевшим пожаром», — подчеркнул он на пресс-концеренции.

Туск отметил, что польские силовики сейчас активно занимаются расследованием диверсий в стране. Ранее они задержали девять подозреваемых в таких действиях. «Сегодня ночью были задержаны еще трое», — указал премьер.

В Польше в последние дни случились несколько крупных пожаров. Огонь в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве вспыхнул 12 мая. Здание полностью сгорело. Кроме того, в разные дни горели автобусный парк, школа, свалка химических отходов, произошел взрыв в школе пожарных.

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      Марина Совина
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