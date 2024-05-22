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06:02, 22 мая 2024Экономика

Во Франции возмутились ситуацией с поставками из Украины

В парламенте Франции возмутились ситуацией с поставками из Украины

Фото: Emmanuel Foudrot / Reuters

Член парламента Франции Жордан Гиттон обратился к главе Минсельхоза страны Марку Фено с просьбой защитить французских фермеров от негативных последствий поставок сахара из Украины. Сложившейся ситуаций депутат возмутился в своем парламентском запросе, текст которого изучила «Лента.ру».

«Уровень импорта свеклы из Украины увеличился с 20 000 тонн до 400 000 тонн в 2022-2023 годах, а затем до 700 000 тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%. Это падение цен напрямую влияет на французскую свеклу», — объяснил Гиттон.

Европейский Союз, помимо того, что не защищает французскую свекольную отрасль, разрешает импорт свеклы, которая не соответствует стандартам, установленным для французских производителей свеклы. Действительно, в Украине можно использовать 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды), в то время как они запрещены в Европейском Союзе

Жордан Гиттончлен парламента Франции

В связи с этим автор обращения просит Фено разъяснить, «намерена ли Франция, наконец, предъявить Украине те же стандарты производства, что и во Франции». «Господин депутат хотел бы знать, намерен ли господин министр действовать быстро, чтобы защитить производителей свеклы уже в 2024 году, после более чем двухлетнего бездействия», — пишет Гиттон.

В конце 2023 года в Европе обратили внимание на 22-кратное превышение Украиной квоты Евросоюза на импорт сахара. Как отмечал член Европарламента (ЕП) от Германии Петер Яр, подобное превышение может угрожать внутреннему рынку ЕС.

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«В текущем 2022/23 финансовом году импорт почти достиг 400 000 тонн сахара, что примерно в 22 раза превышает первоначальную импортную квоту ЕС в 20 070 тонн в год для Украины», — объяснял европарламентарий.

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      Кирилл Садовский
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