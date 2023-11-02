В ЕП обратили внимание на 22-кратное превышение Украиной одной из квот ЕС

В ЕП заявили, что поставки сахара из Украины превышают квоту ЕС в 22 раза

Поставки сахара из Украины превышают выделенную Евросоюзом (ЕС) квоту в 22 раза, констатирует член Европарламента (ЕП) от Германии Петер Яр. В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) Яр указал, что подобное превышение может угрожать внутреннему рынку ЕС. «Лента.ру» изучила текст письма депутата ЕП.

«После временной приостановки тарифов и квот на сельскохозяйственную продукцию из Украины в июне 2022 года импорт сахара ЕС из Украины резко вырос. (...) По данным Минсельхоза Украины, в новом 2023/24 финансовом году выращивание сахарной свеклы выросло на 38%. В результате Украина производит значительно больше сахара (1,7–1,8 миллиона тонн) и может беспошлинно экспортировать в ЕС 0,7–0,8 миллиона тонн сахара», — отметил европарламентарий.

В текущем 2022/23 финансовом году импорт почти достиг 400 000 тонн сахара, что примерно в 22 раза превышает первоначальную импортную квоту ЕС в 20 070 тонн в год для Украины Петер Яр член Европарламента от Германии

В связи с этим депутат обращается к ЕК за разъяснениями относительно ее планов вмешательства в сложившуюся ситуацию.

«Что делает Комиссия для того, чтобы увеличение импорта сахара в Украину не дестабилизировало внутренний рынок ЕС. Рассматривает ли Еврокомиссия в сотрудничестве с правительством Украины повторное введение ограничения на экспорт?» — спросил Яр.

Ранее член Европарламента от Польши Анна Залевская заявила, что Еврокомиссии следует защитить польских производителей ягод от негативного влияния дешевых поставок из Украины. Залевская напомнила, что польские фермеры оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, и обратилась к Комиссару ЕС по вопросам торговли Валдису Домбровскису с призывом принять «срочные меры» для восстановления баланса на европейском рынке ягод, в частности малины.

«Я призываю принять необходимые меры для стабилизации закупочных цен на эти ягоды, в частности, за счет приостановки импорта замороженных ягод, в частности малины (...) из Украины», — говорилось в тексте ее обращения.