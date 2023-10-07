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07:00, 7 октября 2023Экономика

В Польше призвали ограничить еще один вид поставок из Украины

В Европарламенте призвали ограничить ввоз в ЕС ягод из Украины

Фото: Jose Luis Saavedra / Reuters

Еврокомиссии (ЕК) следует защитить польских производителей ягод от негативного влияния дешевых поставок из Украины, заявила член Европарламента от Польши Анна Залевская. Призыв ввести новые ограничения депутат озвучила в своем обращении к ЕК. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

Залевская напомнила, что польские фермеры оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, и обратилась к Комиссару ЕС по вопросам торговли Валдису Домбровскису с призывом принять «срочные меры» для восстановления баланса на европейском рынке ягод, в частности малины.

«В этой сфере агропроизводства мы наблюдаем повторение ситуации, которая возникла на рынке зерновых после неконтролируемого открытия ЕС для украинских зерновых. Влияние огромного притока товаров в страны, граничащие с Украиной, было особенно серьезным. Экстремальная ситуация сложилась в Польше, крупнейшем производителе малины в ЕС. Более низкая цена на ягоды из Украины связана, в том числе, с более низким качеством продукции вследствие использования запрещенных в ЕС средств защиты растений», — говорится в ее обращении.

Я призываю принять необходимые меры для стабилизации закупочных цен на эти ягоды, в частности, за счет приостановки импорта замороженных ягод, в частности малины (...) из Украины

Анна Залевскаячлен Европарламента от Польши

16 сентября правительство Польши продлило введенный 2 мая запрет на импорт зерна с Украины. Варшава мотивировала ограничения тем, что из-за притока дешевого импорта с Украины местные фермеры стали терпеть убытки.

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    Кирилл Садовский
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