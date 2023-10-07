В Польше призвали ограничить еще один вид поставок из Украины
Еврокомиссии (ЕК) следует защитить польских производителей ягод от негативного влияния дешевых поставок из Украины, заявила член Европарламента от Польши Анна Залевская. Призыв ввести новые ограничения депутат озвучила в своем обращении к ЕК. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.
Залевская напомнила, что польские фермеры оказались в сложной ситуации из-за конфликта на Украине, и обратилась к Комиссару ЕС по вопросам торговли Валдису Домбровскису с призывом принять «срочные меры» для восстановления баланса на европейском рынке ягод, в частности малины.
«В этой сфере агропроизводства мы наблюдаем повторение ситуации, которая возникла на рынке зерновых после неконтролируемого открытия ЕС для украинских зерновых. Влияние огромного притока товаров в страны, граничащие с Украиной, было особенно серьезным. Экстремальная ситуация сложилась в Польше, крупнейшем производителе малины в ЕС. Более низкая цена на ягоды из Украины связана, в том числе, с более низким качеством продукции вследствие использования запрещенных в ЕС средств защиты растений», — говорится в ее обращении.
Я призываю принять необходимые меры для стабилизации закупочных цен на эти ягоды, в частности, за счет приостановки импорта замороженных ягод, в частности малины (...) из Украины
16 сентября правительство Польши продлило введенный 2 мая запрет на импорт зерна с Украины. Варшава мотивировала ограничения тем, что из-за притока дешевого импорта с Украины местные фермеры стали терпеть убытки.