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06:14, 22 мая 2024Силовые структуры

Фигурантам дела об убийстве в Херсонской области предъявили обвинения

Убившим семь человек в Херсонской области военным ВС РФ грозит пожизненный срок

Фото: Unsplash

Фигурантам дела об убийстве семи человек в селе Абрикосовка Херсонской области предъявили обвинения. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Согласно данным информатора, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тело первой жертвы военных со следами ожогов и огнестрельных ранений обнаружили утром 24 апреля в одном из сел Херсонской области. Позже число потерпевших от их действий выросло до семи человек, а все тела, по данным правоохранительных органов, были найдены в разных местах в Подо-Калиновке и Абрикосовке.

Подозреваемых в жестоком преступлении задержали на следующий день. Ими оказались двое российских солдат Александр Осипов и Александр Кайгородцев — их передали военной полиции.

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      Марина Совина
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