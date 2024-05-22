Названа лучшая диета для усиления влечения и оргазмов

Диетолог Кларисса Берри считает, что правильное питание способно пробудить страсть и тягу к интиму. Диету для усиления оргазмов и сексуального влечения она подсказала изданию Daily Mail.

Берри убеждена: от здоровья кишечника зависит уровень либидо и сексуальности. Свою теорию она объяснила тем, что в кишечнике вырабатываются половые гормоны — эстроген и тестостерон, регулирующие сексуальность мужчин и женщин. «Кишечные бактерии играют ключевую роль в регулировании эстрогена, в то время как несбалансированный кишечный микробиом может вызвать воспаление, которое мешает выработке тестостерона», — пояснила диетолог.

Чтобы кишечный микробиом был максимально сбалансированным, специалистка посоветовала питаться разнообразно, включить в рацион продукты с пробиотиками, например, йогурт или квашеную капусту, а также пребиотики — яблоки, бананы, спаржу или овес. Кроме того, она призвала пить много воды.

Берри также отметила, что некоторые продукты, например, чеснок и фисташки, имеют свойство усиливать потенцию и оргазм. По ее словам, это происходит за счет улучшения кровообращения. Женщинам в период менопаузы диетолог посоветовала обратить внимание на продукты с фитоэстрогенами — тофу, семена льна и бобовые. По ее словам, они способны частично восполнить уровень эстрогена и повысить либидо.

В заключение Берри назвала несколько продуктов, от которых лучше отказаться перед интимной близостью. Так, по ее словам, за несколько часов до секса не надо пить кофе, так как он может помешать расслабиться. Также лучше избегать газированных напитков, вызывающих вздутие в животе. Дискомфорт в желудке также могут вызвать крестоцветные овощи, поэтому их тоже не стоит есть перед свиданием, заключила диетолог.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал о продуктах, снижающих интерес к сексу. По его словам, на влечение отрицательно действуют красное мясо и сахар.