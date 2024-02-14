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18:32, 14 февраля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили убивающие интерес к сексу продукты

Фото: Sandra Martins / Unsplash

Злоупотребление жирным красным мясом и сахаром снижает интерес к сексу, заявили дипломированный нутрициолог Наталья Костенко и диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. Эти и некоторые другие убивающие либидо продукты они перечислили россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По словам Костенко, анализ научных публикаций показал, что в основном причины снижения фертильности и либидо связаны с такими заболеваниями, как ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет, атеросклероз. Таким образом, по ее словам, к нарушению сексуального здоровья приводит большинство продуктов, провоцирующих эти болезни.

Прежде всего, как указала Костенко, негативно влияет на либидо избыточное потребление насыщенных жиров: жирного красного мяса, сала, сливочного масла, сливок, сыра. Избыток этих продуктов в рационе приводит к нарушению липидного профиля и развитию атеросклероза. Из-за этого нарушается приток крови к гениталиям, что и провоцирует снижение интереса к сексу и скорости достижения оргазма, объяснила нутрициолог.

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Также собеседница «Ленты.ру» назвала вредными для сексуального здоровья сахар и сахарсодержащие напитки, злоупотребление которыми приводит к ожирению и инсулинорезистентности, увеличению окислительного стресса в организме человека.

Эти процессы могут повлиять на снижение качества спермы у мужчин и развитие менструальной дисфункции у женщин. Кроме того, метаболический синдром как следствие нерационального избыточного питания приводит к нарушению жирового обмена и, следовательно, снижению уровня тестостерона и эстрогенов

Наталья Костенконутрициолог

В свою очередь, диетолог Кабанов призвал соблюдать умеренность в употреблении не только красного мяса, но и изготовленных из него мясных деликатесов, в том числе любимых россиянами колбас и сосисок. Также он рекомендовал для поддержания либидо на высоком уровне не злоупотреблять молочными продуктами высокой жирности. По словам эксперта, в них содержится слишком много насыщенных жиров, которые провоцируют проблемы с сердечно-сосудистой системой, а именно здоровье сердца и сосудов — залог хорошего секса.

Еще одним губительным для либидо продуктом Кабанов назвал алкоголь.

Мы привыкли, что алкоголь помогает раскрепоститься, расширяет сосуды и в конечном итоге способствует незабываемому вечеру. Но, к сожалению, это не так. Спиртные напитки — враг хорошего секса. Формально, конечно, сосуды расширяются, но нагрузка на сердечную мышцу при употреблении алкоголя значительно усиливается. Про неадекватное состояние в результате алкогольной интоксикации и говорить не приходится

Алексей Кабановдиетолог-консультант

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал о полезных свойствах некоторых ингредиентов в составе конфет. По его словам, многих потребителей смущают конфеты, в состав которых включены растительные жиры, пальмовое масло, эквиваленты масла какао. Однако он обратил внимание россиян, что растительные жиры — важнейшая часть сбалансированного рациона.

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      Наталья Обрядина
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