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14:27, 7 февраля 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о полезных свойствах некоторых ингредиентов конфет

Диетолог Кабанов рассказал, что в конфетах содержатся полезные для здоровья жиры

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В конфетах содержатся жиры и другие ингредиенты, которые, вопреки расхожему мнению, не вредят здоровью, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. О полезных компонентах в составе сладостей специалист рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Кабанова, многих потребителей смущают конфеты, в состав которых включены растительные жиры, пальмовое масло, эквиваленты масла какао. Однако он обратил внимание россиян, что растительные жиры — важнейшая часть сбалансированного рациона. Для некоторых видов выпечки и печенья достаточно использовать жидкое подсолнечное масло, а при производстве всех других сладостей — конфет, вафель, шоколада, рулетов, разных начинок — требуется сложный набор растительных масел. Это специализированные жиры и маргарины, подчеркнул специалист.

Если вы видите, что в состав входит специализированный жир или маргарин, помните, что это композиция из привычных растительных масел

Алексей Кабановдиетолог-консультант

Использование пальмового масла в кондитерской и хлебопекарной отраслях связано с его свойствами, а не с низкой стоимостью, как принято считать, заверил собеседник «Ленты.ру». По его словам, пальмовое масло полутвердое и идеально подходит для сладостей.

Раньше жидкие масла делали твердыми искусственным образом — гидрогенизацией. Во время этого процесса образуются вредные траснжиры. Сейчас их использование ограничено. Их концентрация в продукте не должна превышать двух процентов
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Также не все знают, для чего нужен эквивалент какао, если есть какао-бобы, отметил диетолог. «Свойства масла какао могут меняться в зависимости от условий произрастания и хранения какао-бобов. Это значит, что каждый раз производство необходимо перенастраивать. Кроме того, какао-бобов не так и много в мире, а стоят они дорого», — прокомментировал Кабанов.

Эквивалент какао — это паззл из тропических и экзотических масел, который по своим свойствам максимально приближен к маслу какао. Он нужен для стабилизации итогового качества шоколадных изделий. При этом отличить сладость с использованием эквивалента может только профессиональный технолог

Алексей Кабановдиетолог-консультант

В заключение диетолог напомнил, что в сладостях есть и вредный ингредиент — сахар, употребление которого следует свести к минимуму. Заядлые сладкоежки рискуют заработать сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет, подытожил он.

Ранее Кабанов рассказал о пользе майонеза — с яйцами и без них. Он отметил, что этот популярный соус богат большим количеством витаминов, но майонезные салаты важно употреблять в пищу в ограниченном количестве, чтобы не навредить здоровью.

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      Вера Владзиевская
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