Названо число оставшихся сиротами после теракта в «Крокусе» детей

Львова-Белова: восемь детей лишились обоих родителей из-за теракта в «Крокусе»

Восемь детей остались сиротами после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, слова которой приводит РИА Новости.

Опеку над оставшимися без обоих родителей детьми оформляют родственники, добавила она.

3 апреля Львова-Белова сообщила, что жертвами теракта стали шесть детей. Еще пятеро остаются в больнице, состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

Вечером 22 марта было совершено вооруженное нападение на расположенный в подмосковном Красногорске «Крокус Сити Холл». Террористы устроили стрельбу и подожгли концертный зал перед выступлением группы «Пикник».