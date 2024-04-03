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10:22, 3 апреля 2024Россия

Увеличилось число жертв среди детей при теракте в «Крокусе»

Омбудсмен Львова-Белова: число погибших детей в «Крокусе» увеличилось до шести

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Число жертв среди детей при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» увеличилось до шести человек. Об этом заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

До этого было известно о пяти погибших. По данным детского омбудсмена, семеро несовершеннолетних пострадали во время нападения на «Крокус».

«Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — отметила Львова-Белова.

Она подчеркнула, что находится в постоянном контакте с врачами, которые помогают детям. Все их прогнозы положительные, добавила омбудсмен.

До этого сообщалось, что представители Социального фонда назначили 66 пенсий по потере кормильца родственникам жертв теракта в «Крокусе».

Нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске было совершено вечером 22 марта. В тот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник», однако перед началом мероприятия в концертном зале террористы устроили стрельбу, а затем подожгли площадку.

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      Анна Щербакова
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