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09:27, 3 апреля 2024Экономика

Родственникам жертв теракта в «Крокусе» назначили 66 пенсий

Соцфонд назначил 66 пенсий по потере кормильца родственникам жертв теракта

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Представители Социального фонда назначили 66 пенсий по потере кормильца родственникам жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление ведомства.

По 30 пострадавшим сформирован 41 больничный лист. Этим вопросом занимались различные медицинские организации, уточнили в Соцфонде. При этом часть из них к настоящему времени уже оплачена ведомством. «Также назначено 66 пенсий по случаю потери кормильца», — заключили в Соцфонде.

Ранее глава ведомства Сергей Чирков заявил, что Соцфонд назначил 32 пенсии родственникам жертв теракта в торгово-выставочном комплексе «Крокус Сити Холл». При этом он уточнил, что соответствующие выплаты были назначены без заявлений.

К тому времени на горячую линию по вопросам выплат обратились 270 человек, еще пять обратились по этому вопросу в единый контактный центр. Чирков также отметил, что у 16 жертв теракта есть средства пенсионных накоплений в Соцфонде. Правопреемники могут обратиться за их выплатой в течение шести месяцев.

Нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено вечером 22 марта. В тот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник», однако перед началом мероприятия в концертном зале террористы устроили стрельбу, а затем подожгли площадку. Общее число пострадавших к 29 марта выросло до 382 человек.

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      Анатолий Акулов
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