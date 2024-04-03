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10:25, 3 апреля 2024Экономика

Названы последствия землетрясения на Тайване

Землетрясение на Тайване может привести к цунами в Корее и Японии

Фото: Taiwan National Fire Agency / Reuters

Землетрясение на Тайване может привести к цунами в Корее и Японии. Об этом РИА Новости рассказал представитель информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

По его словам, жителям Приморья, и в целом Дальнего Востока нечего опасаться, поскольку в случае угрозы цунами основной материал примут на себя Корея и Япония. Территория, на которой возможен шторм, находится далеко. Возможные последствия землетрясения перекрывает Восточно-Китайское море, Корея и японские острова.

Мощное землетрясение магнитудой 7,5 произошло близ Тайваня утром в среду, 3 апреля. Эпицентр оказался вблизи восточного побережья Тайваня. После для островов японской префектуры Окинава объявлена угроза цунами высотой три метра. Цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Енагуни, волна дошла до островов Исигаки и Миякодзима.

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      Мария Черкасова
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