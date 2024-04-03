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09:19, 3 апреля 2024Экономика

Названы причины тайно избавляться от жилья

Эксперт Раджабова рассказала, что тайная продажа повышает престиж жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Тайная продажа недвижимости повышает престиж объекта. Причины избавляться от жилья таким образом назвала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова, пишут «Известия».

Тайная продажа помогает ограничить потенциальную целевую аудиторию. Доступ к совершению сделки получают только избранные клиенты застройщика, которым предоставляют преференции за лояльность — в том числе возможность первыми выбрать квартиру в новом проекте. Эксперт добавила, что многие покупатели руководствуются романтическими представлениями и охотнее идут на сделку, если эксклюзивный проект окружен «легендой, флером тайны».

Кроме того, девелоперы прибегают к закрытым продажам, если проект еще не получил разрешение на строительство. В таком случае комплект выводится на рынок на условиях предпродажи, без оформления договора долевого участия (ДДУ). Такие продажи также помогают соблюдать баланс на рынке. «Некоторые проекты продаются намного дешевле или, напротив, намного дороже конкурентов, а публично озвучивать подобную разницу цен не принято», — пояснила Раджабова.

Ранее экономист Алексей Зубец призвал бороться с хищничеством застройщиков. Он заявил, что девелоперы ведут себя безобразно и недобросовестно наживаются на гражданах.

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      Александра Качан
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