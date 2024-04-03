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15:58, 3 апреля 2024Интернет и СМИ

Названы заработки компании Ивлеевой

Компания блогерши Ивлеевой заработала 2,8 миллиарда рублей за 2023 год

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Компания известной российской блогерши Анастасии Ивлеевой заработала почти три миллиарда рублей за 2023 год. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По информации издания, ООО «Коленки пчелы» Ивлеевой заработало 2,8 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 93 миллиона рублей и выросла в 2,5 раза в сравнении с показателями 2022 года. При этом у компании есть задолженность по налогам в размере 2,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которой владела блогерша Анастасия Ивлеева. Организация производит чипсы и энергетики под брендом Easy Peasy. Причина блокировки при этом не уточнялась.

Компанией «Коленки пчелы», занимающейся производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, Ивлеева владеет не единолично. Блогерше принадлежало 45 процентов акций компании. Оставшейся долей владели бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков.

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      Олег Давыдов
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