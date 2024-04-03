Невеста тайно сшила свадебное платье и удивила жениха результатом

Невеста из Сиднея Жасмин Фернандес тайно сшила свадебное платье и удивила жениха результатом. Соответствующая публикация появилась на сайте издания People.

Жительница Австралии, специализирующаяся на пошиве одежды на заказ, рассказала, что потратила несколько месяцев на изготовление своего наряда. «Мне нравится элемент неожиданности. Я всегда хотела сохранить это в секрете и потом рассказать всем своим друзьям и семье», — пояснила она.

Завершив процесс создания платья, девушка продемонстрировала его своим подругам. Фернандес предстала перед ними в изделии белого цвета, состоящем из корсетного верха с кружевами и длинной юбки с множеством оборок. При этом на спине присутствовал вырез в виде сердца. «Их реакция была просто невероятной», — поделилась она своими воспоминаниями.

Жених, в свою очередь, также оценил самодельное платье невесты. По словам Фернандес, он расплакался, когда увидел ее у алтаря. «Это было невероятно красиво, и даже сейчас, когда я пересказываю этот момент, на моем лице появляется улыбка», — признала она.

В марте сообщалось, что невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражающий ее цвет платья. Пользовательница в сети с никнеймом @Vivid_Promise_8476 рассказала, что ее приятель Дэн решил жениться на Лорен, которая всегда ее не любила. Кроме того, она запрещала ему видеться с ней, поскольку подозревала их в романе.