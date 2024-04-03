Никита Ефремов поделился, что тоскует по Михаилу Ефремову

Российский актер Актер Никита Ефремов рассказал о тоске по отцу, артисту Михаилу Ефремову. Этим он поделился в ходе подкаста с Владом Агановым, выпуск доступен на YouTube.

Говоря о возможном выходе отца из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО), Ефремов-младший признался, что он испытывает разные чувства. «У меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь... На уровне души, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли», — поделился актер.

Артист отметил, что у него «очень много любви и печали из-за этой истории».

Ранее адвокат Юрий Подалко объяснил, когда осужденный Михаил Ефремов сможет подать заявление об УДО.

Михаил Ефремов был осужден за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.