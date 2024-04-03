Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:43, 3 апреля 2024Культура

Никита Ефремов рассказал о тоске по отцу

Никита Ефремов поделился, что тоскует по Михаилу Ефремову

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Актер Никита Ефремов рассказал о тоске по отцу, артисту Михаилу Ефремову. Этим он поделился в ходе подкаста с Владом Агановым, выпуск доступен на YouTube.

Говоря о возможном выходе отца из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО), Ефремов-младший признался, что он испытывает разные чувства. «У меня внутри очень много печали и тоски связано с этой темой. Мне очень хочется обнять, как-то направить, помочь... На уровне души, то есть это не про быт. Как будто мне хочется взять свое сердце и его сердце, и вот чтобы они пообнимались, рядом постояли», — поделился актер.

Артист отметил, что у него «очень много любви и печали из-за этой истории».

Ранее адвокат Юрий Подалко объяснил, когда осужденный Михаил Ефремов сможет подать заявление об УДО.

Михаил Ефремов был осужден за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В украинских дронах нашли скрытые радиомаяки. С их помощью ВСУ определяют позиции российских военных

      Мишустин рассказал о росте экономики России

      Россияне захотели снять детей с самокатов

      В США назвали восстановленный Ан-124 ценным приобретением

      Польша отказалась поддержать кандидатуру фаворита на пост генсека НАТО

      Двое мужчин украли у россиянки сумку с семью миллионами рублей и попали на видео

      Украинца осудили за запуск фейерверка

      На Западе признали семикратное превосходство России в снарядах над Украиной

      Рудковская рассказала о люксовом шопинге во время санкций

      В Каховке ситуация оказалась на грани критической из-за обстрелов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше