Адвокат Михаила Ефремова объяснил вероятность освобождения актера по УДО

Адвокат Подалко объяснил, когда Ефремов сможет подать заявление по УДО

Адвокат Юрий Подалко объяснил, когда осужденный актер Михаил Ефремов сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат рассказал изданию, что артист сможет подать заявление об УДО только в конце текущего месяца, а опубликованные ранее в СМИ сообщения о якобы назначенном заседании по рассмотрению этого ходатайства не соответствуют действительности. Он сказал, что они с Ефремовым пока ничего не подавали.

Ранее сообщалось, что администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на УДО Ефремова, отбывающего наказание за ДТП в центре Москвы. Однако, УФСИН уже опроверг сообщение об обращении защиты актера в суд с соответствующим ходатайством. Актер провел в колонии больше половины срока. В 2023 году ему не одобрили первое прошение об УДО.

Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам лишения свободы за устроенное 8 июля 2020 года ДТП с летальным исходом. В тот день актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он выехал на встречную полосу, где столкнулся в другим автомобилем. После ДТП водитель машины не выжил.

