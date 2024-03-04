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18:22, 4 марта 2024Силовые структуры

Адвокат Михаила Ефремова объяснил вероятность освобождения актера по УДО

Адвокат Подалко объяснил, когда Ефремов сможет подать заявление по УДО
СюжетДТП в Москве:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Адвокат Юрий Подалко объяснил, когда осужденный актер Михаил Ефремов сможет подать заявление об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат рассказал изданию, что артист сможет подать заявление об УДО только в конце текущего месяца, а опубликованные ранее в СМИ сообщения о якобы назначенном заседании по рассмотрению этого ходатайства не соответствуют действительности. Он сказал, что они с Ефремовым пока ничего не подавали.

Ранее сообщалось, что администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на УДО Ефремова, отбывающего наказание за ДТП в центре Москвы. Однако, УФСИН уже опроверг сообщение об обращении защиты актера в суд с соответствующим ходатайством. Актер провел в колонии больше половины срока. В 2023 году ему не одобрили первое прошение об УДО.

Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам лишения свободы за устроенное 8 июля 2020 года ДТП с летальным исходом. В тот день актер находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Тогда он выехал на встречную полосу, где столкнулся в другим автомобилем. После ДТП водитель машины не выжил.

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      Анна Габай
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