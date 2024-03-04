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УФСИН опроверг обращение актера Ефремова в суд по поводу УДО
УФСИН: Ефремов не обращался в суд по поводу УДО
УФСИН опроверг сообщение об обращении актера Михаила Ефремова в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве пояснили, что Ефремов не обращался в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО, а потому распространившаяся информация не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на УДО актера, отбывающего наказание за ДТП в центре Москвы. Оно унесло жизнь водителя Сергея Захарова.