УФСИН опроверг обращение актера Ефремова в суд по поводу УДО

УФСИН: Ефремов не обращался в суд по поводу УДО

УФСИН опроверг сообщение об обращении актера Михаила Ефремова в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что Ефремов не обращался в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об УДО, а потому распространившаяся информация не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что администрация ИК-4 Белгородской области дала добро на УДО актера, отбывающего наказание за ДТП в центре Москвы. Оно унесло жизнь водителя Сергея Захарова.