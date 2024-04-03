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13:34, 3 апреля 2024Силовые структуры

Обстрелявший из миномета жилой квартал в ДНР командир ВСУ пойдет под суд

Командир минометного взвода ВСУ пойдет под суд за расстрел жилых домов в ДНР

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего командира минометного взвода 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Казымова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Он обвиняется в том, что совершил преступление организованной группой по мотивам политической ненависти, а также в покушении на жизни двух и более лиц, в умышленном повреждении чужого имущества и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

По данным следствия, в 2019 году, в период с июля по сентябрь, Казымов находился на боевой позиции, расположенной у села Павлополь. Тогда его командир Евгений Бова отдал приказ обстрелять из минометов жилые дома в поселках Октябрь, Чермалык и Коминтерново. В результате жертвой атаки стал один человек, еще одна женщина получила осколочное ранение. В общей сложности 20 местным жителям причинен имущественный ущерб.

Прокуратура уточняет, что ранее в Верховном суде ДНР Евгений Бова был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

Осенью 2023 года на оперативном совещании председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что российские суды приговорили к пожизненному лишению свободы 19 военнослужащих ВСУ.

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      Анна Габай
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