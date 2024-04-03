В Армении рейтинг одобрения Пашиняна упал до исторического минимума

Рейтинг работы премьер-министра Армении Пашиняна упал до исторического минимума

Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна упал до исторического минимума — более половины жителей относятся к его работе «абсолютно отрицательно», передает ТАСС.

Опрос, проведенный Gallup International, представил глава представительства Арам Навасардян. По его словам, в марте только 8 процентов опрошенных жителей Армении положительно оценили работу Пашиняна, а 75 процентов — отрицательно.

Среди опрошенных (1101 человек) 67 процентов считают, что правительство нынешнего премьера не способно заключить мирный договор с Азербайджаном, который будет исходить из интересов Армении.

Ранее стало известно, что почти две трети граждан Армении считают, согласно опросу, что разрыв отношений с Россией не соответствует стратегическим интересам республики.