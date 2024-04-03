Россияне признались в желании отдыхать на работе

«Работа.ру»: 38 процентов россиян хотели бы иметь на работе массажное кресло

Для 38 процентов россиян было бы важным иметь в офисе массажное кресло для отдыха. Об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство россиян хотели бы иметь в офисе зону отдыха (42 процента). При этом для женщин наличие такого места важнее, чем для мужчин (46 и 37 процентов соответственно). Об уютной кухне мечтают 30 процентов работающих в офисе россиян. Тренажерный зал хотели бы иметь 29 процентов опрошенных (среди них 32 процента мужчин и 26 процентов женщин).

Веранды или террасы в офисе не хватает 24 процентам россиян. О капсуле для сна мечтают 22 процента, а 19 процентов хотели бы иметь в офисе душ. Парковки не хватает 18 процентам опрошенных.

Автоматы питания и напитков хотели бы видеть 14 процентов офисных работников, а 12 процентов мечтают о комнате для медитации. Места для проведения корпоративов не хватает 11 процентам, девяти — зала для групповых занятий спортом. Меньше всего сотрудники мечтают о студии для творчества (семь процентов) и игровой комнате (шесть процентов).

Ранее стало известно, что за два года доля россиян, которые не готовы терпеть неудобства ради карьеры, выросла с 19 до 25 процентов среди работников 27−42 лет и с 12 до 19 процентов у работников 18−26 лет.