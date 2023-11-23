Молодые россияне стали реже идти на жертвы ради карьеры

В России стало больше молодых работников, не готовых на жертвы ради карьеры

Доля молодых россиян, не готовых терпеть ограничения и неудобства ради служебного роста, выросла за два года. Среди работников в возрасте 27-42 лет она увеличилась с 19 до 25 процентов, а у 18-26-летних — с 12 до 19 процентов, следует из результатов исследования, проведенного порталом Superjob.ru.

В 257 населенных пунктах России в ноябре было опрошено по 500 представителей обеих возрастных групп. Отмечается, что респонденты, представляющие более старшую возрастную группу, продемонстрировали больше скепсиса в отношении жертв и лишений ради карьеры. «Не вижу смысла идти на какие-либо жертвы, когда любимую работу можно с легкостью совместить с любыми другими делами», «Десять раз подумайте, стоит ли гробить себя во имя работы», — приводятся в материалах их мнения.

Специалисты также опросили 500 руководителей из всех округов страны. Среди сложностей, которые им довелось пройти на пути к занимаемым позициям, респонденты чаще всего называли ненормированный рабочий день (56 процентов), нервное перенапряжение (50 процентов) и отказ от отдыха и развлечений (48 процентов).

За последние пять лет приоритеты россиян в работе сильно изменились, отметили ранее в компании Get Experts, которая провела соответствующее исследование. Если раньше для работников самым важным было профессиональное развитие и карьера, то теперь на первый план вышли комфортные условия труда. Около 72 процентов работодателей указали, что их сотрудники стали больше стремиться к успешному балансу между карьерой и жизнью вне работы.