Россияне стали предпочитать комфорт карьере

«Ведомости»: россияне стали меньше думать о карьере

За последние пять лет приоритеты россиян в работе сильно изменились — раньше для работников самым важным было профессиональное развитие и карьера, разноплановые и интересные задачи, а сейчас на первый план вышли комфортные условия труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Get Experts (бывшая Hays), пишут «Ведомости».

В настоящее время большинство россиян мечтают работать из дома (59 процентов), многие ценят гибкие графики (49 процентов) и хотят построить рабочую неделю так, чтобы соблюдать баланс между работой и личной жизнью (41 процент). Около 72 процентов работодателей указали, что их сотрудники за последний год стали больше хотеть успешно балансировать между карьерой и жизнью вне работы. Для мотивации персонала 80 процентов компаний внедряют гибридный или удаленный формат работы.

Впрочем, о возможностях карьерного роста и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, однако только в 37 и 34 процентов случаев соответственно. Желание реализоваться чаще появляется тогда, когда в компании хорошо организована система труда, а в России это по-прежнему редкость, отмечает исполнительный директор консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова.

В комфортные условия труда также входит сокращение рабочей недели, которое стали постепенно внедрять в западных странах, в России же реформа пока обсуждается. Недавно был проведен опрос, согласно которому большинство россиян поддерживают сокращение рабочего времени по пятницам на один час. За снижение длительности трудовой недели с 40 до 39 часов высказались в общей сложности 61 процент опрошенных.