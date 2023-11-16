Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:05, 16 ноября 2023Экономика

Россияне стали предпочитать комфорт карьере

«Ведомости»: россияне стали меньше думать о карьере

Фото: Unsplash

За последние пять лет приоритеты россиян в работе сильно изменились — раньше для работников самым важным было профессиональное развитие и карьера, разноплановые и интересные задачи, а сейчас на первый план вышли комфортные условия труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Get Experts (бывшая Hays), пишут «Ведомости».

В настоящее время большинство россиян мечтают работать из дома (59 процентов), многие ценят гибкие графики (49 процентов) и хотят построить рабочую неделю так, чтобы соблюдать баланс между работой и личной жизнью (41 процент). Около 72 процентов работодателей указали, что их сотрудники за последний год стали больше хотеть успешно балансировать между карьерой и жизнью вне работы. Для мотивации персонала 80 процентов компаний внедряют гибридный или удаленный формат работы.

Материалы по теме:
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки. Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
Работники во всем мире отказываются возвращаться с удаленки.Как желание работать дома бьет по экономике больших городов?
12 ноября 2023

Впрочем, о возможностях карьерного роста и профессиональном развитии сотрудники тоже думают, однако только в 37 и 34 процентов случаев соответственно. Желание реализоваться чаще появляется тогда, когда в компании хорошо организована система труда, а в России это по-прежнему редкость, отмечает исполнительный директор консалтинговой компании «ЛюдиPeople» Виктория Петрова.

В комфортные условия труда также входит сокращение рабочей недели, которое стали постепенно внедрять в западных странах, в России же реформа пока обсуждается. Недавно был проведен опрос, согласно которому большинство россиян поддерживают сокращение рабочего времени по пятницам на один час. За снижение длительности трудовой недели с 40 до 39 часов высказались в общей сложности 61 процент опрошенных.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Раскрыты новые подробности состояния Александра Митты

      В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

      Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

      Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

      39-летний москвич выпил 15 энергетиков и умер

      Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

      Виктория Боня пришла на интервью без штанов

      Финляндия озвучила дату закрытия КПП на границе с Россией

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости