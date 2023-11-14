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09:08, 14 ноября 2023Экономика

В России оценили возможность сокращения рабочего времени по пятницам

SuperJob: 61 % россиян поддержали сокращение рабочего времени по пятницам на час

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Большинство россиян поддержали сокращение рабочего времени по пятницам на один час. За снижение длительности трудовой недели с 40 до 39 часов высказались в общей сложности 61 процент опрошенных, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос проводился с 10 по 13 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. По итогам исследования выяснилось, что в большей степени сокращение рабочей недели поддерживают женщины (67 процентов против 56 процентов среди мужчин). Против сокращения продолжительности труда по пятницам высказались 16 процентов респондентов.

Возможность сокращения трудового времени по пятницам встретила меньше всего поддержки среди россиян в возрастной категории 35-44 года (53 процента выступают за, 18 процентов — против). В качестве основного риска в связи с сокращением трудовой неделей респонденты назвали высокую вероятность снижения заработной платы, уточнили эксперты.

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С инициативой введения в России сокращенного рабочего времени по пятницам выступил сенатор от Ульяновской области, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. 9 ноября он внес в Госдуму соответствующий законопроект, предполагающий внесение ряда изменений в Трудовой кодекс.

При этом сенатор предлагал снизить продолжительность рабочей недели в стране еще в начале июля. Тогда Гибатдинов утверждал, что подобные изменения приведут к улучшению профессионального тонуса граждан и решат ряд других проблем, которые во многом провоцируются продолжительными трудовыми неделями (риски профессионального выгорания сотрудников, нестабильное состояние психического здоровья работников).

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      Анатолий Акулов
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