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16:38, 3 апреля 2024Мир

Отца Марин Ле Пен поместили под опеку из-за ухудшения здоровья

Французский политик Жан-Мари Ле Пен помещен под опеку из-за ухудшения здоровья
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Основатель французской партии «Национальное объединение» политик Жан-Мари Ле Пен помещен под опеку из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщила радиостанция RMS.

«Жан-Мари Ле Пен с недавнего времени помещен под опеку в облегченной форме», — заявила радиостанция.

По данным RMS, физическое состояние Ле Пена, «по-видимому, значительно ухудшилось».

По данным адвоката Франсуа Вагнера, французский политик был помещен под опеку в феврале 2024 года и его интересы с тех пор представляют три дочери, в том числе глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

16 апреля 2023 года Ле Пен был госпитализирован в тяжелом состоянии, предположительно, из-за сердечной недостаточности.

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      Елизавета Мытарева
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