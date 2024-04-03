Отца Марин Ле Пен поместили под опеку из-за ухудшения здоровья
Французский политик Жан-Мари Ле Пен помещен под опеку из-за ухудшения здоровья
Основатель французской партии «Национальное объединение» политик Жан-Мари Ле Пен помещен под опеку из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщила радиостанция RMS.
«Жан-Мари Ле Пен с недавнего времени помещен под опеку в облегченной форме», — заявила радиостанция.
По данным RMS, физическое состояние Ле Пена, «по-видимому, значительно ухудшилось».
По данным адвоката Франсуа Вагнера, французский политик был помещен под опеку в феврале 2024 года и его интересы с тех пор представляют три дочери, в том числе глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
16 апреля 2023 года Ле Пен был госпитализирован в тяжелом состоянии, предположительно, из-за сердечной недостаточности.