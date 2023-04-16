Во Франции госпитализировали 94-летнего отца Марин Ле Пен

Point: 94-летний французский политик Жан-Мари Ле Пен госпитализирован в тяжелом состоянии

Основатель крайне правой французской партии «Национальное объединение» (ранее — «Национальный фронт») Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом пишет Point.

Отмечается, что 94-летний французский политик почувствовал себя плохо во второй половине дня 15 апреля, после чего его госпитализировали в парижском регионе Франции. Медики предполагают, что его недомогание может быть вызвано сердечной недостаточностью. В 2022 году депутат уже попадал в больницу с легкой формой инсульта.

В 2021 году французский суд оправдал Ле Пена за обещание устроить печь евреям. В 2014 году политику дал интервью, в котором высказался в адрес актера, еврея по национальности, Патрика Брюэля и других критиков «Фронта» фразой «в следующий раз устроим им печь». Суд признал, что своими высказываниями депутат не хотел разжечь насилие против какой-либо расы.

Ле Пен пять раз баллотировался на пост президента Франции. В 2011 году он передал руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, в 2015 году его исключили. В 2019 году мандат евродепутата Ле Пена истек.