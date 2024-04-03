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20:58, 3 апреля 2024Моя страна

В Ростове-на-Дону шимпанзе открыл в себе талант художника

Шимпанзе Майкл из Ростовского зоопарка открыл в себе талант рисовать картины

Фото: Telegram-канал «Ростовский-на-Дону зоопарк»

В Ростове-на-Дону хотят сделать выставку работ, которые нарисовал шимпанзе Майкл из местного зоопарка. Об этом сообщает «Ростов газета».

Как уточнили сотрудники зоопарка, 19-летний вожак стаи шимпанзе по имени Майкл открыл в себе особые способности к рисованию гуашью и акварелью. Они отметили, что его художественный талант обнаружился случайно, когда работники решили разнообразить досуг подопечных.

«Наш Майкл — любимчик зоологов и публики. А еще он баловник и шалун», — поделились с прессой представители зоопарка, отметив, что он отличается от своих собратьев сообразительностью, а также уравновешенным и дружелюбным характером.

В марте сообщалось, что бурые медведи Леха и Валя вышли из зимней спячки в зоопарке Новосибирска. Дикие животные проспали четыре месяца. При этом в феврале вследствие потепления медведи ненадолго просыпались, чтобы попить воды, но затем снова возвращались в спячку.

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      Марк Успенский
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