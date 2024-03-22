Бурые медведи вышли из зимней спячки в зоопарке Новосибирска

Бурые медведи Леха и Валя вышли из зимней спячки в новосибирском зоопарке

Бурые медведи Леха и Валя вышли из зимней спячки в зоопарке Новосибирска. Об этом пишут в сообществе учреждения во «ВКонтакте».

Отмечается, что дикие животные проспали четыре месяца. При этом в феврале вследствие потепления медведи ненадолго просыпались, чтобы попить воду, но затем снова возвращались в спячку.

Вместе с тем весеннее пробуждение хищников началось 9 марта. Сотрудники зоопарка стали приносить медведям корм, и те с каждым днем бодрствовали дольше. Однако окончательно животные проснулись и вышли из своих берлог лишь 20 марта.

«Медведи втянули носами свежий воздух, попробовали на вкус снег, обошли свои вольеры, и, судя по их виду, остались всем довольны. И Леха, и Валя выглядят по-весеннему похудевшими. Теперь медведь и медведица будут восполнять запасы, потраченные во время спячки. Они едят свои любимые каши, рыбу, овощи, фрукты и специально для них сваренное варенье», — говорится в сообщении.

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