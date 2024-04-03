Патрушев назвал неадекватной реакцию Зеленского на теракт в «Крокусе»

Патрушев: реакция Зеленского на теракт в «Крокусе» неадекватна

Реакция Зеленского на теракт в «Крокус Сити Холле» была неадекватной. Об этом заявил Секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Характерна и неадекватная реакция Зеленского, который в организации теракта обвинил российские власти. Вместе с тем в Словакии прямо говорят, что киевский режим уже длительное время укрывает игиловцев (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) на своей территории и использует их в своих целях», — рассказал он.

Патрушев также заявил, что следы теракта в концертном зале «Крокуса» ведут к украинским спецслужбам. При этом он утверждает, что идея о том, что террористический акт совершили сторонники радикальной исламской идеологии — попытка навязать эту идею извне.

Вечером 22 марта было совершено вооруженное нападение на расположенный в подмосковном Красногорске «Крокус Сити Холл». Террористы устроили стрельбу и подожгли концертный зал перед выступлением группы «Пикник».

