Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков»

Патрушев назвал дезинформацией заявления о взрывах «Северных потоков» Украиной

Заявления об организации Украиной взрывов «Северных потоков» являются дезинформацией. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он напомнил, что после диверсий на газопроводах «Северного потока» и «Северного потока-2» осенью 2022 года западные СМИ и официальные лица «наперебой» обвиняли в организации взрывов Киев. Данные высказывания Патрушев назвал дезинформацией, которую распространяли с расчетом на «некомпетентных обывателей».

По словам секретаря Совбеза России, для осуществления подобной операции потребовались бы спецподразделения. Патрушев добавил, что они имеются у Англии и Соединенных Штатов Америки.