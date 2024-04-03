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12:12, 3 апреля 2024Бывший СССР

Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков»

Патрушев назвал дезинформацией заявления о взрывах «Северных потоков» Украиной

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Заявления об организации Украиной взрывов «Северных потоков» являются дезинформацией. Об этом сообщил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, передает ТАСС.

Он напомнил, что после диверсий на газопроводах «Северного потока» и «Северного потока-2» осенью 2022 года западные СМИ и официальные лица «наперебой» обвиняли в организации взрывов Киев. Данные высказывания Патрушев назвал дезинформацией, которую распространяли с расчетом на «некомпетентных обывателей».

По словам секретаря Совбеза России, для осуществления подобной операции потребовались бы спецподразделения. Патрушев добавил, что они имеются у Англии и Соединенных Штатов Америки.

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      Екатерина Грищенко
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