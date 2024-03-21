Во Франции засомневались в роли полковника ВСУ в подрыве «Северных потоков»

Журналист Ферт-Малка: военный ВСУ не мог руководить подрывом «Северных потоков»

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, которого The Washington Post и издание Spiegel назвали координатором подрыва газопроводов «Северный поток» (СП-1) и «Северный поток 2» (СП-2), не мог руководить диверсией. Такое мнение высказала член союза работников СМИ по расследованию дела «Северных потоков» Морган Ферт-Малка в беседе с France Info.

Журналист сообщила, что незадолго до подрыва газопроводов Червинский был одним из организаторов провальной операции по угону самолета Военно-воздушных сил России на украинский аэродром «Канатово» в Кировоградской области. Угон осуществить не удалось, а украинский аэродром стал целью ударов, из-за которых 17 военнослужащих были ранены.

«Доверили бы эту операцию (по подрыву СП-1 и СП-2 — прим. «Ленты.ру») человеку, который только недавно создал катастрофу и который несколько месяцев спустя был отдан из-за этого под военный трибунал?» — отметила Ферт-Малка.

Она добавила, что попытка СМИ «сделать Червинского козлом отпущения — это способ замести следы».

В апреле 2023 года из-за неудачной попытки угнать российский самолет полковник ВСУ был задержан по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Затем суд продлил меру пресечения украинскому военному. В ноябре 2023 года издание The Washington Post заявило, что Червинский координировал диверсии на газопроводах.