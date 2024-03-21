Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 21 марта 2024Мир

Во Франции засомневались в роли полковника ВСУ в подрыве «Северных потоков»

Журналист Ферт-Малка: военный ВСУ не мог руководить подрывом «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, которого The Washington Post и издание Spiegel назвали координатором подрыва газопроводов «Северный поток» (СП-1) и «Северный поток 2» (СП-2), не мог руководить диверсией. Такое мнение высказала член союза работников СМИ по расследованию дела «Северных потоков» Морган Ферт-Малка в беседе с France Info.

Журналист сообщила, что незадолго до подрыва газопроводов Червинский был одним из организаторов провальной операции по угону самолета Военно-воздушных сил России на украинский аэродром «Канатово» в Кировоградской области. Угон осуществить не удалось, а украинский аэродром стал целью ударов, из-за которых 17 военнослужащих были ранены.

«Доверили бы эту операцию (по подрыву СП-1 и СП-2 — прим. «Ленты.ру») человеку, который только недавно создал катастрофу и который несколько месяцев спустя был отдан из-за этого под военный трибунал?» — отметила Ферт-Малка.

Она добавила, что попытка СМИ «сделать Червинского козлом отпущения — это способ замести следы».

В апреле 2023 года из-за неудачной попытки угнать российский самолет полковник ВСУ был задержан по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Затем суд продлил меру пресечения украинскому военному. В ноябре 2023 года издание The Washington Post заявило, что Червинский координировал диверсии на газопроводах.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Шольц нашел оправдание для передачи российских активов Украине

      Польша пообещала обеспечить логистику поставок странами ЕС оружия на Украину

      Во Франции засомневались в роли полковника ВСУ в подрыве «Северных потоков»

      На Украине священникам УПЦ запретили служить капелланами в ВСУ

      Устройство для раскатывания теста зажевало руку работницы российского пищеблока

      Конгресс США опубликовал пакет расходов для продолжения работы правительства

      В России предупредили об угрозе нехватки бензина

      Названы самые стильные российские политики

      Легендарный телефон Nokia перевыпустят

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше