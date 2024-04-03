Патрушев рассказал о вербовке Украиной наемников в Таджикистане

Патрушев: посольство Украины в Душанбе вербует наемников для войны с Россией

Посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Украинское посольство в Душанбе осуществляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в Интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России», — заявил Патрушев.

Ранее Николай Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков». Обвинения Киева Западными СМИ Патрушев назвал дезинформацией, которую распространяли с расчетом на «некомпетентных обывателей».