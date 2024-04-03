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13:33, 3 апреля 2024Культура

Пегова и Лавроненко стали народными артистами

Путин присвоил звание народного артиста России Лавроненко и Пеговой
Ирина Пегова

Ирина Пегова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известные актеры кино и театра Константин Лавроненко и Ирина Пегова стали народными артистами России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Отмечается, что звание присвоено за «большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства». Пегова отмечена как актриса МХТ имени А.П. Чехова, Лавроненко — как замруководителя творческой мастерской АНО «Информационно-культурный центр “Человек и мир”».

Всего звания народного артиста удостоились 19 человек. В их числе — актер Александр Семчев, артистки балета Большого театра Екатерина Крысанова и Анна Никулина и другие.

В октябре 2023 года Ирина Пегова попала в число лучших российских актеров и актрис, согласно опросу ВЦИОМ.

Лавроненко известен по фильмам «Землетрясение», «Последний богатырь», «Территория», сериалу «Ликвидация».

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      Антон Похиляк
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