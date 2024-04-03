Первичное жилье россиян превратилось во вторичное

Владельцы квартир в столичном ЖК обнаружили живущих в квартирах рабочих

В подмосковном Видном первичное жилье собственников фактически превратилось во вторичное: в их квартирах обжились строители. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Горки Парк». Дольщики пожаловались, что застройщик уже несколько раз переносил сроки заселения, которое изначально было запланировано на октябрь 2023 года. В последний раз собственникам назначили заселение на 31 марта, однако и на этот раз обманули. Между тем в личных кабинетах собственников корпуса отмечены как заселенные. Кроме того, в некоторых квартирах поселились рабочие.

На записи, сделанной собственниками, можно наблюдать, как рабочие разложили матрасы и свои вещи в мешках и коробках, а также обустроили в чужом жилье небольшую кухню. Помимо этого, владельцы недвижимости сняли на видео кучи мусора на этажах и отсутствующие потолки и полы в некоторых квартирах.

Представители застройщика утверждают, что пять домов первой очереди почти полностью готовы и совсем скоро примут жильцов, однако они в это не верят. Собственники написали коллективное обращение в Минстрой и собираются провести митинг против компании.

В марте похожий случай произошел в Ленинградской области: там рабочие заселились в квартиру молодой семьи с детьми.