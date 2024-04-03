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12:08, 3 апреля 2024Россия

Песков анонсировал встречу Путина по ВКС с главами двух российских регионов

Песков: Путин по ВКС встретится с главами Сахалина и Забайкальского края

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по видеоконференцсвязи (ВКС) проведет встречи с главами двух российских регионов. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Речь идет о встречах с забайкальским губернатором Александром Осиповым и главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.

«В Кремле достаточно, сегодня, 3 апреля, в среду, напряженно. Сегодня много разных рабочих встреч у президента. Помимо прочего, он в режиме видеоконференции продолжит заниматься региональной проблематикой. Руководитель Сахалинской области Лимаренко будет докладывать сегодня главе государства и Забайкальского края Осипов», — сказал Песков.

Ранее Путин поделился впечатлениями от встречи с российскими пилотами. «Когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим», — поделился впечатлениями глава государства.

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