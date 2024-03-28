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20:12, 28 марта 2024Россия

Путин поделился впечатлениями от встречи с российскими пилотами

Путин: с такими военными, как у России, задачи СВО будут решены

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Россия точно решит все задачи специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию туризма, трансляцию которого ведет официальный канал Кремля в Telegram.

Он напомнил, что 27 марта встречался с пилотами вертолетов в ходе поездки в Тверскую область. «Когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим», — поделился впечатлениями глава государства.

Ранее Путин также рассказал, что во время посещения центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны посидел в кабине вертолета и попробовал им управлять, однако это оказалось сложно. «Не удержать его», — констатировал президент.

Помимо этого, во время общения с военными летчиками глава государства подчеркнул, что российские пилоты выполняют тяжелую работу и вносят огромный вклад в достижение общего результата.

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